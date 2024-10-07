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Эксперт объяснил, как мошенники используют ИИ для создания фишинговых писем

1:37
Наука

Мошенники всё чаще используют возможности искусственного интеллекта для создания фишинговых писем, делая их настолько правдоподобными, что распознать угрозу становится сложно. Эти письма нередко имитируют стиль общения известных организаций или даже конкретных людей, что приводит к тому, что потенциальные жертвы верят в их подлинность.

Эксперт объяснил, как мошенники используют ИИ для создания фишинговых писем
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Руководитель направления Security Awareness компании МТС RED Илья Одинцов в интервью РИА Новости рассказал о способах, которые помогут избежать обмана. Одинцов отметил, что искусственный интеллект способен генерировать тексты, которые выглядят знакомыми и создают ложное ощущение доверия. Получатель видит привычную структуру и теряет бдительность, попадаясь на уловку мошенников.

Эксперт подчеркнул, что у фишинговых писем есть определённые признаки, на которые стоит обращать внимание. Часто такие сообщения написаны формальным или шаблонным языком, могут повторяться однотипные фразы, а в тексте редко используются синонимы. Также они не содержат личных данных адресата, что может служить сигналом о том, что письмо ненастоящее.

Одинцов добавил, что, несмотря на правдоподобие, сгенерированные с помощью ИИ письма нередко содержат ошибки в мелких деталях, которые можно заметить при внимательном прочтении. Поэтому он советует перед тем, как реагировать на подозрительные письма, тщательно анализировать их содержание и проверять источник на надёжность.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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