Как определить, что ваш телефон взломан: список ключевых симптомов

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Злоумышленники не отстают от технологического прогресса, постоянно совершенствуя способы кражи данных. К счастью, есть несколько признаков, которые могут подсказать, что ваш телефон был взломан.

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Первый признак — быстрая разрядка батареи. Конечно, аккумуляторы смартфонов не вечны, но они должны служить достаточно долго при правильной эксплуатации. Если ваш телефон вдруг начал разряжаться быстрее обычного, это может сигнализировать о наличии вредоносных программ.

Ещё один настораживающий признак — резкое увеличение рекламы в местах, где её раньше не было, сообщает Telegram-канал "23 МВД".

Обратите внимание также на необычное нагревание устройства при выполнении обычных задач. Если телефон становится горячим даже при минимальной активности, это может быть следствием работы вредоносного ПО, перегружающего процессор или другие компоненты устройства.

Другие признаки взлома включают появление неожиданных приложений, запросы двухфакторной аутентификации без вашей инициативы или любые другие неожиданные уведомления.

Как защитить свой телефон от взлома:

Разработчики приложений постоянно работают над исправлением уязвимостей, поэтому регулярные обновления программного обеспечения — важный шаг для защиты. Также используйте сложные пароли, избегайте их повторения на разных устройствах и включите двухфакторную аутентификацию. Регулярно очищайте историю просмотров, удаляйте кэш и cookie-файлы, чтобы снизить вероятность атак.

Уточнения

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназаченный для передачи речи с помощью электрических сигналов.

