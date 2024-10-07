Люди могут попытаться отразить астероид, подобный убийце динозавров — эксперт

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Ведущий научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил, что вероятность падения астероида на Землю всегда остаётся. Об этом он сообщил изданию "Life.ru".

Фото: noirlab.edu by NOIRLab, CC BY 4.0

По словам эксперта, нельзя утверждать, что человечество находится в полной безопасности.

"Вероятность падения астероида всегда остаётся. Каждый год на Землю выпадают сотни тысяч метеоритов. Апофис в 2029 году ждём с нетерпением. Поэтому нельзя сказать, что ситуация абсолютно стабильна и мы в полной безопасности", — заявил специалист.

Однако Николай Железнов отметил, что астероид диаметра, сопоставимого с "убийцей динозавров", обнаружат за много лет до его падения на Землю. Поэтому теоретически будет шанс попытаться организовать планетарную оборону.

Ранее Pravda.Ru писала, что учёные нашли древний кратер от астероида эпохи динозавров.

Уточнения

Астеро́ид — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам.

