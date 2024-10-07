Ученые БелГУ разработали инновационный метод лечения травм с помощью генной терапии

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из НИУ "БелГУ" разработали новаторский подход к лечению травматических и сосудистых повреждений с помощью генотерапевтических технологий. Они используют плазмиды, особые молекулы ДНК, которые способствуют ускоренному заживлению ран.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Травмы, возникающие как в быту, так и на производстве, остаются одной из ключевых проблем здравоохранения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от травм погибает свыше пяти миллионов человек по всему миру. Несмотря на предпринимаемые меры профилактики, количество таких случаев не снижается. В настоящее время в медицине активно исследуются новые методы лечения, включая использование стволовых клеток.

Исследователи из Белгорода предложили использовать генную терапию для решения этой проблемы. Как объяснила доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Медицинского института НИУ "БелГУ" Дарья Костина, генная терапия включает внедрение генетического материала в клетки пациента, что изменяет процессы, связанные с восстановлением тканей.

Костина отметила, что их внимание было сосредоточено на плазмидной ДНК как на простом и эффективном средстве доставки. Ученые провели два ряда экспериментов, моделируя ожоговые и холодовые травмы на крысах, а также ишемию на мышах. После введения синтетических плазмид в зону повреждения, было замечено улучшение в заживлении ран и восстановлении тканей.

По словам Дарьи Костиной, эксперименты показали, что использование плазмидной ДНК не только ускоряет заживление, но и снижает риск поздних осложнений. Этот метод потенциально применим и к людям, поскольку целевые факторы присутствуют как у животных, так и у человека. Одна из целей исследования — коррекция последствий ишемии, лежащей в основе многих заболеваний.

Профессор Михаил Покровский, руководитель института, отметил, что несмотря на прогресс в генетических технологиях, стоимость разработки и применения генной терапии остается высокой. Однако, учитывая распространенность травматических повреждений, важно сделать такие методы лечения более доступными.

Ученые признают, что от разработки до выхода новых препаратов на рынок может пройти около десяти лет. В будущем, команда БелГУ планирует клинические испытания и оптимизацию методов введения препаратов.

Исследование поддержано грантом Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и входит в программу "Приоритет-2030".

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов.

