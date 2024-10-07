Микробы возрастом 2 миллиарда лет: новое открытие в недрах Земли

Ученые обнаружили колонии микробов, запечатанные в трещинах пород возрастом 2 миллиарда лет, что делает это открытие самым древним свидетельством живых микроорганизмов в земных породах. Образцы были извлечены из магматического комплекса Бушвельд в Южной Африке, известного своими богатыми рудными залежами.
Исследовательская группа усовершенствовала методы визуализации, чтобы подтвердить, что микробы действительно жили в этих породах, а не попали туда случайно в процессе исследований.
Микробы были найдены в глубине земли, в условиях, практически не подверженных изменениям на протяжении миллиардов лет. Эти древние организмы живут медленно и практически не эволюционируют, что дает уникальную возможность заглянуть в далекое прошлое.
Ведущий автор исследования и адъюнкт-профессор Токийского университета, Йохей Судзуки, отмечает, что подобные открытия могут помочь в понимании ранних этапов эволюции жизни на Земле и в поиске внеземной жизни, особенно в образцах, которые собирает марсоход Perseverance.
Образец породы, содержащий эти микробы, был взят с глубины 15 метров. Ученые использовали современные методы исследования, такие как инфракрасная спектроскопия, флуоресцентная микроскопия и электронная микроскопия, чтобы подтвердить подлинность находки и убедиться, что микроорганизмы являются исконными для древних пород.
Судзуки также отметил, что их методы могут помочь при анализе аналогичных образцов с Марса, что может привести к открытию жизни на других планетах. Это открытие — не только шаг в изучении древней жизни на Земле, но и вдохновение для поиска микробов на других небесных телах.
Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.