Микробы возрастом 2 миллиарда лет: новое открытие в недрах Земли

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили колонии микробов, запечатанные в трещинах пород возрастом 2 миллиарда лет, что делает это открытие самым древним свидетельством живых микроорганизмов в земных породах. Образцы были извлечены из магматического комплекса Бушвельд в Южной Африке, известного своими богатыми рудными залежами.

Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, PDM

Исследовательская группа усовершенствовала методы визуализации, чтобы подтвердить, что микробы действительно жили в этих породах, а не попали туда случайно в процессе исследований.

Микробы были найдены в глубине земли, в условиях, практически не подверженных изменениям на протяжении миллиардов лет. Эти древние организмы живут медленно и практически не эволюционируют, что дает уникальную возможность заглянуть в далекое прошлое.

Ведущий автор исследования и адъюнкт-профессор Токийского университета, Йохей Судзуки, отмечает, что подобные открытия могут помочь в понимании ранних этапов эволюции жизни на Земле и в поиске внеземной жизни, особенно в образцах, которые собирает марсоход Perseverance.

Образец породы, содержащий эти микробы, был взят с глубины 15 метров. Ученые использовали современные методы исследования, такие как инфракрасная спектроскопия, флуоресцентная микроскопия и электронная микроскопия, чтобы подтвердить подлинность находки и убедиться, что микроорганизмы являются исконными для древних пород.

Судзуки также отметил, что их методы могут помочь при анализе аналогичных образцов с Марса, что может привести к открытию жизни на других планетах. Это открытие — не только шаг в изучении древней жизни на Земле, но и вдохновение для поиска микробов на других небесных телах.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

