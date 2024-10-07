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Атака магнитных бурь: в 2025 году нас ждут невиданные потрясения

1:18
Наука

Профессор Алексей Юрасов предупреждает: в 2025 году ожидается пик солнечной активности, связанный с 25-м солнечным циклом, который начался в декабре 2019 года. С каждым годом магнитные бури становятся все более частыми, и этот тренд усилится, поскольку пик активности, по прогнозам, придется на 2025 год.

Атака магнитных бурь: в 2025 году нас ждут невиданные потрясения
Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, CC BY-SA 4.0

Солнечный цикл обычно длится около 10-12 лет, и в его максимальной точке на Солнце может появиться до 115 пятен — зоны с пониженной температурой и плотностью, где сильные магнитные поля выходят на поверхность. Рост количества пятен обычно сопровождается увеличением солнечных вспышек и корональных выбросов массы, что может негативно сказаться на электронике, спутниках и даже на здоровье людей.

Юрасов также подчеркивает, что магнитные бури, вызванные корональными выбросами массы и солнечными вспышками, чаще всего происходят весной и осенью. Это связано с наклоном земной оси и взаимодействием с солнечным ветром. Подобные события могут возмущать магнитное поле Земли, что ведет к более сильным бурям в эти сезоны.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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