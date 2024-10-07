Атака магнитных бурь: в 2025 году нас ждут невиданные потрясения

Профессор Алексей Юрасов предупреждает: в 2025 году ожидается пик солнечной активности, связанный с 25-м солнечным циклом, который начался в декабре 2019 года. С каждым годом магнитные бури становятся все более частыми, и этот тренд усилится, поскольку пик активности, по прогнозам, придется на 2025 год.
Солнечный цикл обычно длится около 10-12 лет, и в его максимальной точке на Солнце может появиться до 115 пятен — зоны с пониженной температурой и плотностью, где сильные магнитные поля выходят на поверхность. Рост количества пятен обычно сопровождается увеличением солнечных вспышек и корональных выбросов массы, что может негативно сказаться на электронике, спутниках и даже на здоровье людей.
Юрасов также подчеркивает, что магнитные бури, вызванные корональными выбросами массы и солнечными вспышками, чаще всего происходят весной и осенью. Это связано с наклоном земной оси и взаимодействием с солнечным ветром. Подобные события могут возмущать магнитное поле Земли, что ведет к более сильным бурям в эти сезоны.
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.