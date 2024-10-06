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Тайна Атлантики: обнаружен древний кратер от астероида эпохи динозавров

3:44
Наука

Ученые совершили сенсационное открытие: под водами Атлантического океана, у берегов Западной Африки, обнаружен скрытый кратер, получивший название Надир. Этот гигантский кратер диаметром около девяти километров залегает на глубине 300 метров под морским дном.

Тайна Атлантики: обнаружен древний кратер от астероида эпохи динозавров
Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, CC BY-SA 4.0

Его уникальность заключается в возрасте: он образовался в результате падения астероида примерно 66 миллионов лет назад, в мезозойскую эру, когда Землю населяли динозавры.

История открытия Надира началась в 2022 году, когда доктор Уисдин Николсон, геолог из Университета Гериот-Ватта, анализируя сейсмические данные, обнаружил необычное подземное образование. Обработка данных, полученных с помощью подводной сейсмической разведки (аналогичной рентгеновскому сканированию), выявила идеально круглое углубление, напоминающее лунные кратеры. Дальнейшие исследования, проведенные совместно с международной командой ученых, с использованием трехмерного сейсмического моделирования, подтвердили астероидный характер происхождения кратера.

В отличие от большинства наземных кратеров, подвергшихся эрозии, Надир прекрасно сохранился под толщей воды и осадочных пород, представляя собой уникальный объект для научного изучения. Это открытие предоставляет беспрецедентную возможность детально изучить последствия столкновения астероида с океанической поверхностью.

Заслуживает внимания и возраст кратера. Анализ показал, что астероид врезался в Землю в конце мелового периода, практически одновременно с падением астероида Чиксулуб в Мексике. Это событие, связываемое с вымиранием динозавров, кардинально изменило облик планеты.

Несмотря на меньшие размеры Надира по сравнению с Чиксулубом, их одновременное появление свидетельствует о возможности серии астероидных столкновений в этот период.

Трехмерные сейсмические данные позволили ученым воссоздать картину катастрофических событий, последовавших за ударом. Астероид, двигавшийся с невероятной скоростью около 72 000 км/ч, с огромной силой врезался в Землю, мгновенно образовав кратер. Расплавленная порода выплеснулась из центра, образовав центральный пик на дне кратера.

Ударная волна вызвала разломы в морском дне, окружающие осадочные породы потоком устремились внутрь кратера, а на поверхности произошли мощные подводные оползни. В результате образовалось цунами высотой более 800 метров, пронесшееся по Атлантическому океану.

Открытие кратера Надир неизбежно поднимает вопрос о вероятности падения на Землю астероида подобных размеров в будущем. Хотя риск невелик, он существует. Одним из наиболее тщательно изучаемых объектов является астероид Бенну, скопление обломков диаметром 400 метров, вращающееся вокруг Солнца. По данным НАСА, вероятность столкновения Бенну с Землей до 2300 года оценивается как 1 к 1750, но за ним ведется постоянное наблюдение.

Открытие кратера Надир и подобные исследования позволяют ученым усовершенствовать модели астероидных столкновений и разрабатывать стратегии защиты планеты от потенциальных космических угроз. Изучение астероидов и их воздействия на Землю является важнейшим аспектом обеспечения безопасности нашей планеты.

Уточнения

Уда́рный кра́тер — углубление, появившееся на поверхности небесного тела при падении тела меньшего размера.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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