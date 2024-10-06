Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кофе с молоком влияет на целлюлит: советы косметолога
Музеи Казанского кремля будут закрыты для туристов с 17 по 24 октября из-за саммита БРИКС
Боевики с оружием в руках придут к Зеленскому. На Украине грядёт военный мятеж
Употребление алкоголя является главной причиной икоты — врач
Михаил Галустян раскрыл способ похудения на 14 кг после серьёзного диагноза
Решетова раскрыла, почему решила удалить филлер из верхней губы
Как правильно сушить грибы: нитка, духовка, электросушилка
40-летняя певица Оксана Почепа раскрыла дату родов
Растения с черными цветками: мистический акцент для вашего сада

Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность

3:03
Наука

Газотурбинные двигатели (ГТД) широко используются в авиационной технике, и их конструкция постоянно совершенствуется для достижения максимальной эффективности. По мере увеличения числа регулируемых параметров и режимов работы все более жесткими становятся требования к системам управления этими параметрами.

Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность
Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

В этом контексте ученые из Пермского политехнического университета предложили инновационную логику работы ГТД, которая учитывает изменяющиеся условия их эксплуатации. Это нововведение сделает работу отечественных двигателей во время взлета и посадки самолетов еще более стабильной.

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Автоматизация в промышленности". Работа была проведена в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Внутри авиационных газотурбинных двигателей все процессы контролируются специализированной системой автоматического управления (САУ), которая функционирует по определенной логике. Обычно в таких двигателях применяется селектор — переключатель, который выбирает один из нескольких каналов управления параметрами двигателя, такими как частота вращения вентилятора, сброс ускорения вращения и ограничение температуры газа.

Селектор работает на основе многозначной логики, регулируя только один канал управления. Однако этот принцип не всегда эффективен, особенно в переходных режимах работы, таких как разгон двигателя или изменение давления газа. В таких ситуациях могут возникать противоречия при выборе канала управления, что негативно сказывается на динамических характеристиках и стабильности работы двигателя.

Ученые из Пермского Политеха предложили заменить многозначную логику селектора на нечеткую логику. Этот подход позволяет учитывать сразу несколько каналов при формировании управляющего воздействия на ГТД. Согласно результатам проведенных экспериментов, нечеткий регулятор каналов САУ сокращает перерегулирование и время переходного процесса, сохраняя устойчивость к помехам.

Доктор технических наук, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ Александр Южаков отметил, что важным фактором эффективности авиадвигателя является его способность адаптироваться к меняющимся условиям эксплуатации, включая резкие изменения мощности во время взлета и посадки. Предложенный селективный адаптивный нечеткий групповой регулятор позволяет плавно переключать каналы, что увеличивает ресурс двигателя.

Доцент той же кафедры Сергей Сторожев добавил, что, по результатам экспериментов, использование нечеткой логики и адаптивного группового регулятора устраняет противоречия при выборе канала управления, улучшает качество управления двигателем и повышает его общую эффективность.

Уточнения

Авиационный двигатель (авиадвигатель, авиамотор) — в основном — тепловой двигатель, устанавливаемый на летательных аппаратах в качестве элемента авиационной силовой установки, реализующей силу тяги, необходимую для осуществления полёта в пределах атмосферы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Еда и рецепты
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой Аудио 
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Военные новости
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16 Аудио 
Тонкое, эластичное и вкусное: рецепт лучшего теста для пельменей
Еда и рецепты
Тонкое, эластичное и вкусное: рецепт лучшего теста для пельменей Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин МиГ-29. Легендарный истребитель из Советского Союза, смертельный для врага и в наши дни Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Последние материалы
Боевики с оружием в руках придут к Зеленскому. На Украине грядёт военный мятеж
Употребление алкоголя является главной причиной икоты — врач
Михаил Галустян раскрыл способ похудения на 14 кг после серьёзного диагноза
Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность
Решетова раскрыла, почему решила удалить филлер из верхней губы
Как правильно сушить грибы: нитка, духовка, электросушилка
40-летняя певица Оксана Почепа раскрыла дату родов
Растения с черными цветками: мистический акцент для вашего сада
Алёна Водонаева лишилась сна из-за рэпера P.Diddy
Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.