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Ученые обнаружили природные ГМО: арахис становится ключевым объектом исследования

2:50
Наука

Результаты нового исследования, опубликованные в научном журнале Biology, раскрывают неожиданные факты о генетически модифицированных организмах (ГМО). 

Ученые обнаружили природные ГМО: арахис становится ключевым объектом исследования
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Такие изменения могут преследовать различные цели: повышение урожайности, защита от вредителей, улучшение вкусовых характеристик или снижение рисков заболеваний.

Многие люди считают ГМО продуктами искусственного происхождения и выражают опасения по поводу их безопасности. Однако ученые доказали, что генетическая модификация не всегда является результатом лабораторных манипуляций. В природе существуют растения, которые в ходе эволюции приобрели чужие гены с помощью тех же механизмов, что используются в лабораториях.

Ученые из Санкт-Петербургского университета составили список таких природных ГМО, куда вошли табак, льнянки, батат, арахис, клюква, хмель и чай. Исследователи отметили, что примерно семь процентов двудольных растений содержат следы таких естественных ДНК-трансформаций. Многие из них были детально изучены, однако механизмы, стоящие за арахисом, до сих пор оставались загадкой.

Профессор Татьяна Матвеева, представляющая кафедру генетики и биотехнологии СПбГУ, пояснила, что их команда проанализировала все доступные последовательности ДНК арахиса, хранящиеся в мировых базах данных, а также материалы из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов. В результате удалось выявить, какие гены сохранились в геноме арахиса после естественной генетической трансформации, и понять, какие именно гены ответственны за модификацию.

Оказалось, что некоторые гены остались неизменными со времен предковых форм, в то время как другие были утрачены в ходе эволюции, оставив после себя лишь следы. Один из таких сохранившихся генов — кукумопин-синтазы, который вырабатывается в корнях растений и проявляет разную активность у различных видов арахиса. По всей видимости, именно этот ген играет ключевую роль в адаптации арахиса к окружающей среде, что позволило ему успешно эволюционировать.

Кроме того, исследование выявило, что еще 18 видов арахиса также являются природными ГМО. Это открытие может иметь важное значение для сельского хозяйства, особенно в контексте селекции арахисовых культур и борьбы с заболеваниями ГМО-растений. Ученые надеются, что новые данные помогут разрабатывать селекционные программы, направленные на передачу полезных признаков от диких видов к культурным растениям.

Уточнения

Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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