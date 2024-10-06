Дельфины улыбаются во время игр: ученые раскрыли секреты морской коммуникации

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Дельфины известны своей игривостью, но механизмы их коммуникации во время игр до сих пор не были полностью изучены. Недавнее исследование биологов из Пизанского университета и других вузов Италии, а также французских коллег, позволило раскрыть секреты визуальной коммуникации у дельфинов-афалин (Tursiops truncatus).

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Во время игр дельфины могут совершать различные действия, такие как скольжение по волнам, акробатические трюки, подбрасывание предметов, погони и шуточные драки. Однако важно отметить, что эти действия не следует путать с агрессией.

Многие млекопитающие, включая собак и обезьян, используют мимику для сигнализации об игривых намерениях. Однако у китообразных возможности мимики ограничены из-за плотной кожи, которая не так эластична и подвижна.

Исследователи предположили, что дельфины-афалины сигнализируют об игривости с помощью расслабленного приоткрывания рта, который еще называют рострумом. Это действие можно рассматривать как аналог улыбки, который наблюдается у социальных хищников, обезьян и людей во время смеха.

Чтобы проверить гипотезу о визуальной коммуникации у дельфинов, исследователи проанализировали видеозаписи поведения дельфинов в неволе во время игр. За 60 дней наблюдений они отсняли 80 часов видео и зафиксировали 837 эпизодов игрового поведения с участием 22 дельфинов.

Анализ записей показал, что дельфины практически никогда не использовали свой аналог улыбки во время одиночных игр и очень редко прибегали к нему при общении с человеком. В 92% случаев дельфины "улыбались", играя с сородичами, причем делали это чаще, когда попадали в поле зрения напарников.

Результаты исследования позволили раскрыть секреты морской коммуникации у дельфинов и показали, что их аналог улыбки является важным сигналом игривости. Однако дальнейшие исследования необходимы для более полного понимания роли визуальной коммуникации у дельфинов.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

