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Дельфины улыбаются во время игр: ученые раскрыли секреты морской коммуникации

2:17
Наука

Дельфины известны своей игривостью, но механизмы их коммуникации во время игр до сих пор не были полностью изучены. Недавнее исследование биологов из Пизанского университета и других вузов Италии, а также французских коллег, позволило раскрыть секреты визуальной коммуникации у дельфинов-афалин (Tursiops truncatus).

Дельфины улыбаются во время игр: ученые раскрыли секреты морской коммуникации
Фото: PxHere is licensed under CC0

Во время игр дельфины могут совершать различные действия, такие как скольжение по волнам, акробатические трюки, подбрасывание предметов, погони и шуточные драки. Однако важно отметить, что эти действия не следует путать с агрессией.

Многие млекопитающие, включая собак и обезьян, используют мимику для сигнализации об игривых намерениях. Однако у китообразных возможности мимики ограничены из-за плотной кожи, которая не так эластична и подвижна.

Исследователи предположили, что дельфины-афалины сигнализируют об игривости с помощью расслабленного приоткрывания рта, который еще называют рострумом. Это действие можно рассматривать как аналог улыбки, который наблюдается у социальных хищников, обезьян и людей во время смеха.

Чтобы проверить гипотезу о визуальной коммуникации у дельфинов, исследователи проанализировали видеозаписи поведения дельфинов в неволе во время игр. За 60 дней наблюдений они отсняли 80 часов видео и зафиксировали 837 эпизодов игрового поведения с участием 22 дельфинов.

Анализ записей показал, что дельфины практически никогда не использовали свой аналог улыбки во время одиночных игр и очень редко прибегали к нему при общении с человеком. В 92% случаев дельфины "улыбались", играя с сородичами, причем делали это чаще, когда попадали в поле зрения напарников.

Результаты исследования позволили раскрыть секреты морской коммуникации у дельфинов и показали, что их аналог улыбки является важным сигналом игривости. Однако дальнейшие исследования необходимы для более полного понимания роли визуальной коммуникации у дельфинов.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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