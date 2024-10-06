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Цифровое бессмертие: эксперты ПНИПУ рассказали о плюсах и минусах вечной жизни

5:49
Наука

На протяжении веков учёные искали философский камень, который мог бы подарить людям бессмертие. Одной из наиболее экзотических идей стало стремление перенести человеческое сознание в цифровую среду.

Цифровое бессмертие: эксперты ПНИПУ рассказали о плюсах и минусах вечной жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Специалисты ПНИПУ в области философии и информационных технологий поделились мнениями о различиях между цифровым бессмертием и концепцией вечной жизни в христианстве. Они также обсудили текущее состояние создания цифровых копий людей, трудности оцифровки мозга, предстоящие вызовы и изменения в восприятии смерти.

По словам кандидата философских наук Веры Колкутиной, концепция цифрового бессмертия заключается в создании бессрочной цифровой копии человека, включающей сохранение личных данных — воспоминаний, намерений и предпочтений. Такие цифровые реплики могут взаимодействовать с окружающим миром, создавая иллюзию продолжения существования после физической смерти.

В отличие от привычного христианского понимания бессмертия, связанного с душой как нематериальной сущностью, цифровое бессмертие ориентировано на сохранение сознания в технологическом формате. Это, по сути, является "заморозкой" личности в цифровом виде, без учёта духовного контекста.

С развитием социальных сетей возникла идея "бессмертия профиля", где аккаунты пользователей становятся цифровыми двойниками, которые зависят от внимания окружающих. В случае смерти владельца страница может превратиться в "цифровой гроб", а интернет — в "цифровое кладбище".

Даниил Курушин, кандидат технических наук, объясняет, что человеческий мозг содержит около ста миллиардов нейронов, каждый из которых соединён с десятками тысяч рецепторов. Эта сложная структура требует сканирования примерно одного квадриллиона точек. Однако главной трудностью является не только технический процесс, но и необходимость интерпретации полученных данных самим мозгом.

Даниил Курушин утверждает, что человеческое мышление и поведение взаимосвязаны. Искусственный интеллект может успешно выполнять арифметические операции, однако существует множество задач, где компьютер значительно уступает человеку, особенно если речь идет о глубоком понимании и творческом подходе. Некоторые системы могут решать узкие задачи, например, поиск информации или её перевод, но они не способны на полное воспроизведение человеческого мышления.

На данный момент ни одна из существующих "умных" программ не обладает сознанием. Умение машин выполнять определённые задачи не указывает на наличие у них личностного восприятия. Это лишь алгоритмы, разработанные для решения практических задач. Тем не менее, у человека существует склонность персонифицировать неодушевлённые предметы, что порождает иллюзию их сознания.

На пути к цифровому бессмертию стоят как технические, так и этические проблемы. Современные технологии ещё не обеспечивают полного понимания функционирования мозга, а вопросы вмешательства в человеческое сознание и его воссоздания в цифровом формате вызывают серьёзные дискуссии. Также необходимо рассмотреть правовые и социальные аспекты, касающиеся контроля над такой технологией.

Вера Колкутина привела в пример фильм "Субстанция", где показано, что даже самые надежные технологии могут потерпеть поражение перед "субъективностью человека", которую сложно оцифровать и контролировать.

Создание цифровых копий ставит под сомнение уникальность человеческой личности. Неясно, будет ли цифровая копия идентична оригиналу или станет самостоятельной сущностью. Это приводит к вопросам о том, сохраняется ли индивидуальность или создаётся совершенно новое сознание.

Цифровое бессмертие несет множество рисков. Безопасность данных может быть под угрозой, а возможность манипуляций с оцифрованной личностью вызывает опасения. Важно также понимать, согласен ли человек на такое "воскрешение" и какие права будут у его цифровой копии.

Сложности могут возникнуть и с авторством воспроизводимых воспоминаний и действий. Вера Колкутина подчеркнула, что использование технологий в неправильных целях может привести к злоупотреблениям.

Введение технологий цифрового бессмертия может привести к созданию нового уровня социального неравенства. Доступ к таким услугам может зависеть от экономического положения, что создаст новые формы привилегий. Это порождает вопросы о сохранении культурных ценностей: кто и что станет "жить вечно" в цифровом формате?

Цифровое бессмертие может трансформировать представление о смерти, смещая акцент с окончательной потери на возможность сохранения присутствия человека в сети. Это может значительно затруднить процесс принятия утраты близкими, так как они могут продолжать ощущать "присутствие" усопшего через цифровые копии.

При этом, как отмечает Вера Колкутина, законы природы действуют независимо от желания человека, и попытка изменить парадигму "родился — умер" натолкнётся на множество проблем.

Современные люди имеют возможность значительного увеличения ожидаемой продолжительности жизни — показателей, о которых предки могли лишь мечтать. Тем не менее, вопрос о том, возможно ли добиться действительно "вечной молодости", остаётся открытым.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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