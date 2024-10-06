Будущее не справилось: квантовые компьютеры не смогли осилить классический Doom

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Аспирант Института ICFO в Барселоне Люк Мортимер представил необычный проект — адаптацию классического шутера Doom под квантовые вычислительные системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Freedoom, CC0

Он назвал свою работу "Quandoom" и заявил, что это "первое практическое применение квантовых компьютеров". Хотя это утверждение было сделано в шутку, проект действительно демонстрирует возможности квантовых вычислений.

Мортимер провел колоссальную работу, написав более 8 тысяч строк кода и разработав собственный 3D-движок. Он также создал множество других решений, необходимых для запуска игры на квантовом компьютере. Однако исходный код проекта пока не доступен, и это не удивительно, учитывая, что для запуска Quandoom требуется квантовый компьютер с 72 376 кубитами и 80 миллионами логических вентилей.

Поскольку квантовых компьютеров такой мощности пока не существует, Мортимер использовал симулятор QASM, чтобы продемонстрировать свою работу. Однако даже симуляция требует производительного компьютера, так как файл с игрой весьма объемный. Картинка в игре не впечатляет — это черно-белая графика с схематичным изображением предметов и минимумом деталей. Мортимер объясняет, что такой эффект возник из-за "манипуляций с обратимостью", хотя это понятие не совсем ясно.

Хотя проект Quandoom может показаться забавным экспериментом, он демонстрирует потенциал квантовых вычислений. Если квантовые компьютеры продолжат развиваться, мы можем ожидать новых достижений в области искусственного интеллекта, криптографии и других областях. Однако пока квантовые компьютеры находятся на ранней стадии развития, и многое предстоит сделать, чтобы они стали практичными и доступными.

Уточнения

Doom — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная и выпущенная компанией id Software в 1993 году.

