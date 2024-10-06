Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аль Пачино был на грани смерти: у меня не было пульса
Советы хозяйкам, как сохранить и продлить свежесть яиц
Фитнес-трекеры могут вредить здоровью
Ида Галич вышла в свет в платье с разрезом до бедра
Константин Меладзе намерен вывести из России почти полмиллиарда рублей
Жена Гарика Харламова продемонстрировала фигуру в купальнике
Меган Маркл подверглась очередной критике за выход на гала-вечере детской больницы
Почему появляются темные круги под глазами и как с ними бороться
Певец Сергей Жуков раскрыл подробности смертельной болезни

Будущее не справилось: квантовые компьютеры не смогли осилить классический Doom

1:54
Наука

Аспирант Института ICFO в Барселоне Люк Мортимер представил необычный проект — адаптацию классического шутера Doom под квантовые вычислительные системы.

Будущее не справилось: квантовые компьютеры не смогли осилить классический Doom
Фото: commons.wikimedia.org by Freedoom, CC0

Он назвал свою работу "Quandoom" и заявил, что это "первое практическое применение квантовых компьютеров". Хотя это утверждение было сделано в шутку, проект действительно демонстрирует возможности квантовых вычислений.

Мортимер провел колоссальную работу, написав более 8 тысяч строк кода и разработав собственный 3D-движок. Он также создал множество других решений, необходимых для запуска игры на квантовом компьютере. Однако исходный код проекта пока не доступен, и это не удивительно, учитывая, что для запуска Quandoom требуется квантовый компьютер с 72 376 кубитами и 80 миллионами логических вентилей.

Поскольку квантовых компьютеров такой мощности пока не существует, Мортимер использовал симулятор QASM, чтобы продемонстрировать свою работу. Однако даже симуляция требует производительного компьютера, так как файл с игрой весьма объемный. Картинка в игре не впечатляет — это черно-белая графика с схематичным изображением предметов и минимумом деталей. Мортимер объясняет, что такой эффект возник из-за "манипуляций с обратимостью", хотя это понятие не совсем ясно.

Хотя проект Quandoom может показаться забавным экспериментом, он демонстрирует потенциал квантовых вычислений. Если квантовые компьютеры продолжат развиваться, мы можем ожидать новых достижений в области искусственного интеллекта, криптографии и других областях. Однако пока квантовые компьютеры находятся на ранней стадии развития, и многое предстоит сделать, чтобы они стали практичными и доступными.

Уточнения

Doom — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная и выпущенная компанией id Software в 1993 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Авто
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать Аудио 
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Авто
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать Аудио 
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Еда и рецепты
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Сводка с фронта: после Угледара фронт смещается на север, на фронтах массово образуются котлы Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Зачем в машине нужно держать баночку с кофейными зёрнами
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Последние материалы
Ида Галич вышла в свет в платье с разрезом до бедра
Будущее не справилось: квантовые компьютеры не смогли осилить классический Doom
Константин Меладзе намерен вывести из России почти полмиллиарда рублей
Жена Гарика Харламова продемонстрировала фигуру в купальнике
Меган Маркл подверглась очередной критике за выход на гала-вечере детской больницы
Почему появляются темные круги под глазами и как с ними бороться
Певец Сергей Жуков раскрыл подробности смертельной болезни
Сводка с фронта: после Угледара фронт смещается на север, на фронтах массово образуются котлы
МЧС усилили меры безопасности из-за нашествия медведей в Петропавловске-Камчатском
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.