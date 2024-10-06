В Монтане мужчину приговорили к тюремному сроку и штрафу за создание генетического гибрида горного барана

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Суд в Монтане приговорил 81-летнего Артура Шубарта к штрафу в $24 тыс. и шести месяцам тюрьмы за незаконное создание генетического гибрида горного барана.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rocky_mountain_bighorn_sheep_ram_male_buck_animal.jpg by Biggins Dean, U.S. Fish and Wildlife Service

Шубарт также был признан виновным в использовании технологий клонирования животных, нарушении законов о защите дикой природы и создании угрозы генофонду местной популяции диких овец.

В 2013 году Шубарт купил у браконьеров в Киргизии биоматериал памирского горного барана, самого крупного вида архаров. Затем он организовал создание в лаборатории клонов эмбрионов барана, которыми осеменял овец на своем ранчо. После многих неудач ему удалось получить гибридного самца, который за свои впечатляющие размеры получил прозвище "Горный король Монтаны". В дальнейшем Шубарт скрещивал этого самца с другими овцами, пытаясь создать еще более крупных особей.

Гибриды, созданные Шубартом, были раскуплены охотниками за крупной дичью, а также продавались их семенной материал другим селекционерам. Однако никакого контроля над распространением рукотворных баранов не велось, поэтому нельзя исключать, что некоторые их них могли оказаться в дикой природе. Там они могли скрещиваться с местными овцами с негативными последствиями для генофонда. Кроме того, гибриды являются разносчиками опасных заболеваний, что было подтверждено минимум двумя случаями гибели клонированных овец от паратуберкулеза.

Власти Монтаны отказались комментировать, что будет с покупателями гибридов, а также самими животными. Однако известно, что "Горного короля Монтаны" усыплять не планируют, уникального барана передадут в зоопарк. Это решение позволит сохранить жизнь животному и предотвратить возможные негативные последствия для дикой природы.

Уточнения

Архар или го́рный бара́н, или аргали, аркар, качкар (лат. Ovis ammon) — парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих, обитающее в горных районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на юге Сибири.

