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Россия создает свою лазерную установку для литографии: новый этап в развитии полупроводниковой промышленности

1:35
Наука

Заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак сообщил о прогрессе в создании отечественной лазерной установки для литографии. По его словам, аппарат будет готов не раньше 2026 года, что позволит России стать третьей страной, выпускающей такие установки, после Японии и США.

Россия создает свою лазерную установку для литографии: новый этап в развитии полупроводниковой промышленности
Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, CC BY 2.0

На данный момент специалистами ГК "Лассард" созданы первые прототипы лазера, и их полноценные испытания запланированы на будущий год. К 2026 году планируется наладить массовое производство отечественного литографического лазера. Этот аппарат будет использоваться в оборудовании, позволяющем производить 350-нанометровую полупроводниковую продукцию.

Помимо этого, ведутся работы по освоению еще более тонких техпроцессов. Разрабатываются необходимые материалы и предварительные разработки по установкам на 90 и 65 нм. Эти усилия направлены на то, чтобы Россия могла конкурировать с мировыми лидерами в области полупроводниковой промышленности.

Напомним, что еще в 2022 году было объявлено о создании первого прототипа литографической установки в России. На этой установке были получены 7-нм тестовые образцы, что стало важным достижением для отечественной полупроводниковой промышленности. Теперь Россия продолжает развивать свои возможности в этой области, стремясь стать одним из лидеров мирового рынка.

Уточнения

Литогра́фия  — разновидность печатной графики, основанная, в отличие от гравюры, на технике плоской печати, при которой типографская краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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