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МФТИ создает инновационную технологию для оценки состояния автомобильных дорог без разрушения покрытия

1:44
Наука

Разработчики Московского физико-технического института (МФТИ) получили запрос от китайских коллег на создание технологии оценки текущего состояния автомобильных дорог. Задача заключалась в выявлении трещин, провалов и пустот без необходимости разрушения поверхности.

МФТИ создает инновационную технологию для оценки состояния автомобильных дорог без разрушения покрытия
Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf

В настоящее время в Китае подобной методики не существует, и для обследования дорог используются традиционные методы, которые могут нанести ущерб дорожному покрытию.

Специалисты МФТИ разработали сканирующий комплекс, основанный на радиофотонном радаре с подповерхностным зондированием. Антенна комплекса располагается над изучаемой областью дорожного полотна и собирает всю необходимую информацию за считанные секунды. Размер антенны может варьироваться от 10 до 500 см2, что позволяет обеспечить оптимальное равновесие между точностью комплекса и скоростью проведения анализа.

Новая технология имеет ряд преимуществ перед традиционными методами. Во-первых, она не требует разрушения поверхности, что снижает риск повреждения дорожного покрытия. Во-вторых, комплекс может обследовать большую площадь за один подход, что ускоряет процесс анализа. В-третьих, технология обеспечивает высокую точность результатов, что позволяет выявить даже небольшие дефекты в дорожном покрытии.

В настоящее время разработка специалистов МФТИ находится на стадии получения патента в России. После получения патента технология будет доступна для использования в различных отраслях, включая дорожное строительство и эксплуатацию.

Уточнения

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), сокр. МФТИ, Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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