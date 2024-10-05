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Сверхзащищенный смартфон на KasperskyOS: первые шаги к коммерческому выпуску

1:31
Наука

Руководитель российского подразделения "Лаборатории Касперского" Анна Кулашова сообщила, что прототип смартфона, работающего на сверхзащищенной операционной системе KasperskyOS, уже передан заказчикам для тестирования. Это означает, что разработка устройства перешла на новый этап, где будут проверены его коммерческие возможности и удобство в использовании.

Сверхзащищенный смартфон на KasperskyOS: первые шаги к коммерческому выпуску
Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR, CC0

На данный момент смартфон имеет базовые функции, такие как возможность совершать звонки и работать в Telegram, а также оснащен работающим модулем NFC. Однако, по словам разработчиков, предстоит еще много работы, чтобы довести устройство до совершенства.

Впервые смартфон с ОС от "Лаборатории Касперского" был представлен общественности весной этого года. Евгений Касперский лично продемонстрировал устройство и рассказал о его разработке. Аппаратная основа была создана специалистами "Аквариус", а программное обеспечение было полностью разработано в "Лаборатории Касперского".

KasperskyOS представляет собой защищенную микроядерную операционную систему, созданную с нуля без использования ядра Linux. Она предназначена для защиты электронных устройств от всевозможных угроз, включая неизвестные, и не требует установки дополнительных антивирусных приложений. Эта ОС является ключевым элементом нового смартфона и обеспечивает его высокий уровень безопасност

Уточнения

АО «Лаборато́рия Каспе́рского» — международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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