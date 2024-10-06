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Туманная революция: Panasonic добились создания трехмерных голограмм с помощью пара

1:37
Наука

Компания Panasonic представила инновационную систему визуализации, которая объединяет в себе оборудование для охлаждения помещений и создания реалистичных 3D-голограмм. Технология под названием Silky Fine Mist, первоначально разработанная для борьбы с жарой, оказалась крайне перспективной для творческих возможностей.

Туманная революция: Panasonic добились создания трехмерных голограмм с помощью пара
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0

Как работает технология?

Система использует специальные форсунки, которые распыляют капли воды размером всего 6 микрон. Эти мельчайшие частицы воды создают туман, который быстро испаряется и поглощает тепло. При проекции света на этот туман в определенном порядке можно создавать реалистичные 3D-голограммы, которые как бы парят в воздухе.

История развития

Компания Panasonic начала продвигать эту технологию еще в 2018 году. Проекторы Mist уже стали частыми гостями на технических выставках и конгрессах. Однако, несмотря на их популярность, они имеют ряд ограничений. Например, они достаточно громоздкие и потребляют значительное количество энергии.

Перспективы развития

Несмотря на ограничения, технология Silky Fine Mist имеет огромный потенциал для развития. Panasonic предлагает то, что другие компании даже не начали разрабатывать. Эта инновационная система может стать основой для создания новых форм визуализации и интерактивного контента. Будущее технологии выглядит туманным, но перспективным.

Уточнения

Гологра́фия — метод регистрации информации, основанный на интерференции волн.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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