Энергетическая революция: как один голландец научился зарабатывать деньги на использованной электроэнергии

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В Нидерландах произошел интересный случай, когда местный предприниматель Йерон Ван Дизен открыл для себя возможность получать финансовую выгоду от энергоснабжающей компании за потребленную электроэнергию.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Это стало возможным благодаря стремительному росту производства энергии из возобновляемых источников, таких как ветряные и солнечные электростанции. В некоторых странах Северной Европы это привело к резкому снижению цен на электроэнергию, которые иногда даже становятся отрицательными.

Йерон Ван Дизен нашел двух поставщиков, которые продают электроэнергию по оптовой плавающей цене, которая меняется ежечасно. Это позволило ему воспользоваться выгодными колебаниями цен, особенно в ветреные и солнечные дни.

Страны ЕС активно поддерживают поставщиков экологически чистой энергии, предоставляя им щедрые субсидии. Это стимулирует их к увеличению производства энергии, что делает ее практически бесплатной в некоторых регионах. Нидерланды, Финляндия и Испания являются лидерами в этом направлении, благодаря значительным запасам возобновляемой энергии.

За последние пять месяцев Йерон Ван Дизен заработал около 34 долларов на зарядке своего электромобиля, что примерно равно стоимости поставленной ему энергии. Таким образом, он фактически заряжает свой электромобиль бесплатно. Этот пример демонстрирует потенциал энергетической революции, которая может изменить cách мы потребляем и оплачиваем электроэнергию.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

