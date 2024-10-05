Учёные обнаружили у гекконов способность ощущать низкочастотные вибрации

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных нашла у гекконов особую сенсорную способность. Благодаря ей эти животные могут улавливать низкочастотные вибрации в диапазоне от 50 до 200 герц. Результаты научного труда опубликованы в журнале "Current Biology".

Фото: flickr.com by Rushen, CC BY-SA 2.0

Исследование показало, что "шестое чувство" у гекконов связано с активностью специальной области внутреннего уха — саккулюса. Обычно его работу связывают с поддержанием равновесия. Однако учёные определили, что гекконы используют саккулюс для улавливания низкочастотных вибраций.

Исследователи отметили, что ящерицы и змеи считаются "немыми" существами по причине отсутствия издаваемых звуков. Однако открытие указывает на то, что на самом деле они могут ощущать еле заметные вибрации и, вероятно, используют их для своеобразного общения.

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Уточнения

Гекко́ны — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц.

