Слуховые галлюцинации при шизофрении появляются из-за сбоев в работе нейронов — учёные

Люди, у которых есть шизофрения, теряют способность отличать фантазии от реальности из-за сбоев в работе цепочек нейронов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале "PLoS Biology".
По словам учёных Китая, из-за сбоев у пациентов появляются слуховые галлюцинации. Уточняется, что вывод основан на изучении 40 человек с диагнозом "шизофрения". Половина пациентов жаловалась на "голоса в голове". В ходе исследования учёные обратили внимание на 2 набора цепочек нейронов. Они определили, что связи, которые соединяют моторные и сенсорные участки головного мозга, напрямую влияют на способность человека разделять реальность и вымысел.
Ранее Pravda.Ru писала о неожиданном факторе риска развития шизофрении.
Шизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.