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Слуховые галлюцинации при шизофрении появляются из-за сбоев в работе нейронов — учёные

0:52
Наука

Люди, у которых есть шизофрения, теряют способность отличать фантазии от реальности из-за сбоев в работе цепочек нейронов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале "PLoS Biology".

Слуховые галлюцинации при шизофрении появляются из-за сбоев в работе нейронов — учёные
Фото: commons.wikimedia.org by Byalitr, CC BY-SA 4.0

По словам учёных Китая, из-за сбоев у пациентов появляются слуховые галлюцинации. Уточняется, что вывод основан на изучении 40 человек с диагнозом "шизофрения". Половина пациентов жаловалась на "голоса в голове". В ходе исследования учёные обратили внимание на 2 набора цепочек нейронов. Они определили, что связи, которые соединяют моторные и сенсорные участки головного мозга, напрямую влияют на способность человека разделять реальность и вымысел.

Ранее Pravda.Ru писала о неожиданном факторе риска развития шизофрении.

Уточнения

Шизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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