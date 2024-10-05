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Учёные обнаружили ускорение озеленения Антарктиды из-за климатических изменений

1:45
Наука » Экология

Исследователи из Университета Эксетера, Университета Хартфордшира и Британской антарктической службы обнаружили, что процесс озеленения Антарктиды значительно ускорился за последние годы.

Учёные обнаружили ускорение озеленения Антарктиды из-за климатических изменений
Фото: unsplash.com by Gitte Winter, CC0

Анализ спутниковых данных показал, что площадь растительного покрова на Антарктическом полуострове увеличилась почти в 12 раз за последние 35 лет: с одного квадратного километра в 1986 году до почти 12 квадратных километров в 2021 году. Особенно интенсивное озеленение наблюдалось с 2016 по 2021 год, когда темпы роста растительности увеличились на 30% по сравнению с предыдущими годами, и каждый год растительный покров охватывал около 400 тысяч квадратных метров новой территории.

Основными "первопроходцами" зелёного фронта в Антарктиде являются мхи, которые адаптировались к суровым климатическим условиям континента. Несмотря на то, что растительный покров выглядит как тонкая плёнка на поверхности камней и льда, его распространение является важным индикатором антропогенных изменений климата, оказывающих влияние на этот удалённый регион.

Рост растительности в Антарктиде может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Положительным моментом является увеличение органического вещества, что способствует формированию почвы и потенциальному развитию местной экосистемы. Однако, есть и риски: развитие растительности может привести к проникновению инвазивных видов растений, которые могут быть занесены в регион туристами или учёными.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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