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Жизнь на Земле исчезнет задолго до конца Солнца: что произойдет через миллиард лет

2:13
Наука

По мнению ученых, растения и животные исчезнут задолго до того, как Солнце исчерпает свои ресурсы. Этот катастрофический процесс связан с нарушением карбонатно-углеродного цикла, который обеспечивает жизнь на Земле.

Жизнь на Земле исчезнет задолго до конца Солнца: что произойдет через миллиард лет
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Морские организмы играют важную роль в поддержании этого баланса, освобождая углекислый газ, необходимый для жизни растений. Однако ученые предупреждают, что повышение температуры на планете может нарушить этот цикл.

С повышением температуры силикатные породы будут поглощать углекислый газ все интенсивнее, снижая его количество в атмосфере. Это приведет к тому, что океан перестанет выделять достаточные объемы углекислого газа обратно, и растения начнут задыхаться.

Если повышение температуры из-за деятельности человечества еще можно контролировать, то увеличение яркости Солнца — естественный процесс, который остановить невозможно. С каждым годом Солнце становится ярче, и через миллиард лет его светимость станет настолько высокой, что жизнь на Земле станет невозможной.

Астрофизики уже определили, что Солнце стало на 30% ярче за последние 4,6 миллиарда лет. Этот процесс будет продолжаться, пока Солнце не превратится в красного гиганта. Однако ученые говорят, что жизни на Земле осталось не так много времени — возможно, всего миллиард лет. Углекислый газ исчезнет из атмосферы, и растения не смогут его использовать для фотосинтеза.

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, Александр Родин, считает, что биосфера Земли переживет эти изменения благодаря микроорганизмам, способным выживать в экстремальных условиях. Однако высокоразвитые формы жизни, включая человека, не смогут приспособиться к таким условиям.

Он также считает, что переселение на Марс или другие планеты не спасет человечество. По его мнению, терраформирование Марса — это псевдонаучная фантазия, которую продают людям ради красивых идей.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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