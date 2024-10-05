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Шокирующие цифры: как можно предотвратить миллионы смертей от рака легких

1:24
Наука

Ученые нашли способ предотвратить 1,2 миллиона смертей от рака легких по всему миру, если новое поколение не начнет курить.

Шокирующие цифры: как можно предотвратить миллионы смертей от рака легких
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

В исследовании, проведенном в Университете Сантьяго-де-Компостела и опубликованном в престижном издании Lancet, предложена модель, которая предполагает полный запрет на продажу табака для людей, родившихся с 2006 по 2010 год. Это может сократить количество смертей от рака легких на 1,2 миллиона случаев к концу XXI века.

Рак легких — одно из самых смертоносных заболеваний, и курение является основной причиной его развития. Ежегодно курение становится причиной более 65% смертей, связанных с этим заболеванием.

На сегодняшний день ни одно государство не приняло закон, запрещающий продажу табака молодым людям. Моделирование учеными показало, что такой шаг способен значительно снизить количество смертей в будущем.

Однако исследование имеет ограничения. Оно не включает данные о заболеваемости среди никогда не куривших, а также не учитывает возможное влияние электронных сигарет. Тем не менее, запрет на табак может стать мощным инструментом в борьбе против рака легких.

Уточнения

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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