Британские учёные рассказали, как распознать алкогольную зависимость с точностью 87%

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Лестера предложили простой способ выявить проблему с алкоголем, который основывается всего на двух вопросах. Как пишет UfacityNews.ru, метод, предложенный учёными, имеет точность в 87%.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Чтобы понять, есть ли у человека проблемы с алкоголем, достаточно задать два вопроса. Первый: как часто он выпивает шесть и более порций алкоголя за один раз? Второй: случалось ли ему пить с утра, чтобы успокоиться?

Если человек отвечает "часто" или "регулярно" на первый вопрос, это может указывать на злоупотребление алкоголем. Положительный ответ на второй вопрос — ещё более очевидный признак возможной алкогольной зависимости.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков.

