Учёные раскрыли хитрую манипуляцию: как цвет упаковки обманывает наше зрение

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Учёные из Университета Гиссена в Германии раскрыли хитрую манипуляцию маркетологов, которая заставляет покупателей делать выбор в пользу определённых товаров. Они назвали эту технику "иллюзией конфетти". Основной её принцип — использование ярких сеток, которые придают продуктам более привлекательный вид благодаря оптическому эффекту, пишет i-Perception.

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Смысл манипуляции заключается в том, что цвет упаковки, например, оранжевая сетка для апельсинов или жёлтая для лимонов, создаёт иллюзию большей зрелости и сочности продуктов. Это работает благодаря особенностям человеческого зрения, которое склонно смешивать цвета упаковки и продукта, делая последний ярче и красивее. Таким образом, покупатель чаще делает эмоциональный выбор, считая продукт более свежим и привлекательным.

Один из исследователей даже сам стал жертвой этой хитрости: купив апельсины в яркой сетке, он обнаружил дома, что фрукты совсем не такие спелые, как ожидалось. Этот эффект объясняет, почему лимоны чаще всего продают в жёлтой сетке, а кабачки — в зелёной. Исследование показывает, что такие визуальные трюки могут подталкивать людей к необдуманным и импульсивным покупкам.

Уточнения

Ма́ркетинг — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

