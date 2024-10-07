Падение двух астероидов: новое открытие меняет историю гибели динозавров

Ученые из Университета Хериота Уотта обнаружили новые доказательства гипотезы о том, что причиной исчезновения динозавров стал не один, а два астероида. Согласно исследованию, второй астероид, диаметром около 500 метров, упал на Землю примерно в то же время, что и Чиксулуб, около 66 миллионов лет назад.
Он ударил в земную кору вблизи нынешнего побережья Гвинейской Республики в Западной Африке.
Первые свидетельства этого второго астероида были обнаружены в 2022 году. Недавно ученые получили высокоточные сейсмические 3D-изображения впадины глубиной около девяти километров, подтверждающие наличие кратера. Доктор Уисдин Николсон рассказал, что астероид врезался в Землю под углом от 20 до 40 градусов, прилетев с северо-восточной стороны. Скорость его падения оценивается в 72 000 км/ч.
Это открытие, опубликованное в Daily Mail, подчеркивает, что катастрофа, уничтожившая динозавров, могла быть вызвана более сложной последовательностью космических событий, чем предполагалось ранее.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.