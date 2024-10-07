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Падение двух астероидов: новое открытие меняет историю гибели динозавров

1:14
Наука

Ученые из Университета Хериота Уотта обнаружили новые доказательства гипотезы о том, что причиной исчезновения динозавров стал не один, а два астероида. Согласно исследованию, второй астероид, диаметром около 500 метров, упал на Землю примерно в то же время, что и Чиксулуб, около 66 миллионов лет назад.

Падение двух астероидов: новое открытие меняет историю гибели динозавров
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Он ударил в земную кору вблизи нынешнего побережья Гвинейской Республики в Западной Африке.

Первые свидетельства этого второго астероида были обнаружены в 2022 году. Недавно ученые получили высокоточные сейсмические 3D-изображения впадины глубиной около девяти километров, подтверждающие наличие кратера. Доктор Уисдин Николсон рассказал, что астероид врезался в Землю под углом от 20 до 40 градусов, прилетев с северо-восточной стороны. Скорость его падения оценивается в 72 000 км/ч.

Это открытие, опубликованное в Daily Mail, подчеркивает, что катастрофа, уничтожившая динозавров, могла быть вызвана более сложной последовательностью космических событий, чем предполагалось ранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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