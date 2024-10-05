Двойной удар: новое исследование подтверждает падение нескольких астероидов во время вымирания динозавров

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно исследованию, проведённому учеными из Великобритании и США, астероид, падение которого на полуостров Юкатан считается причиной массового вымирания динозавров, не был единственным космическим телом, которое столкнулось с Землёй в тот период.

Фото: American Museum of Natural History by Charles R. Knight, PDM

Ранее исследователи установили, что астероид, ответственный за гибель динозавров, был насыщен углеродом и прилетел из отдалённых районов за орбитой Юпитера.

Новое исследование, опубликованное на сайте авторитетного научного журнала Nature, раскрывает данные о подводном кратере Надир, расположенном у берегов Гвинеи. Учёные пришли к выводу, что еще один крупный астероид мог удариться о Землю примерно в то же время.

Анализ трехмерных сейсмических данных показал, что кратер Надир, находящийся в акватории у западного побережья Африки, образовался на границе мелового и палеогенового периодов (K-Pg). Его возраст поразительно схож с возрастом знаменитого 200-километрового кратера Чикшулуб в Мексике. Исследователи предполагают, что массовое вымирание, произошедшее в конце мелового периода, могло быть вызвано не одним, а несколькими мощными ударами.

Эти открытия ставят под сомнение прежние теории о единичном астероидном ударе. Возможно, двойной удар стал решающим фактором в глобальной экологической катастрофе, положившей конец эпохе динозавров. Ученые продолжают изучать эти древние следы, чтобы лучше понять события, произошедшие миллионы лет назад.

Уточнения

Мелово́й пери́од или мел, — последний период мезозойской эры. Начался 145,0 млн лет назад, закончился 66,0 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 79 миллионов лет — самый продолжительный из периодов мезозойской эры и фанерозоя в целом



Палеоге́новый пери́од (палеоге́н) — первый геологический период кайнозоя. Начался 66,0 млн лет назад, закончился 23,03 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 43 млн лет

