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Антарктида "озеленяется" стремительными темпами

2:00
Наука

Новое исследование университетов Эксетера и Хартфордшира, а также Британской антарктической службы обнаружило, что за последние 40 лет растительный покров Антарктического полуострова увеличился более чем в 10 раз. Это связано с ускоренным потеплением региона, происходящим быстрее, чем в среднем по миру, и все более частыми периодами экстремальной жары.

Антарктида "озеленяется" стремительными темпами
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Согласно опубликованным данным в журнале Nature Geoscience, площадь растительности на полуострове выросла с менее чем одного квадратного километра в 1986 году до почти 12 квадратных километров к 2021 году. В последние годы (2016-2021) темпы озеленения ускорились на 30%, расширяясь на 400 000 квадратных метров в год.

Спутниковые снимки подтвердили, что эта тенденция набирает обороты, и изменения происходят не только локально, но и масштабно.

Томас Роланд из Эксетерского университета отметил, что растительность полуострова, в основном представленная мхами, вынуждена расти в суровых условиях, где большую часть ландшафта занимают лед и камни. Тем не менее, увеличение растительного покрова демонстрирует, насколько этот регион уязвим перед изменениями климата.

Олли Бартлетт из Университета Хартфордшира добавил, что по мере потепления и формирования почвы могут появляться другие виды растений, включая инвазивные, которые, возможно, проникнут на континент через посетителей и экотуристов.

Ученые призывают к дальнейшему исследованию климатических и экологических механизмов, определяющих процесс озеленения. Они отмечают, что чувствительность растительности к климатическим изменениям очевидна, и в будущем нас ждут радикальные перемены в экосистеме Антарктического полуострова.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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