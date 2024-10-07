Ученые приблизились к разгадке зарождения жизни во Вселенной

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые, в сотрудничестве с международной командой, впервые синтезировали органическое соединение, которое потенциально может сыграть ключевую роль в появлении жизни в условиях, приближенных к космическим.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

Этот прорыв способен помочь в понимании того, как органическая жизнь могла зародиться во внеземных условиях.

Исследователи сфокусировались на кетоальдегидах — молекулах, участвующих в биохимических реакциях живых организмов и играющих значительную роль в пребиотическом синтезе молекул, необходимых для жизни. До сих пор механизм их образования оставался не до конца изученным.

В рамках эксперимента был создан метилглиоксаль — простой кетоальдегид, синтезированный в условиях, максимально приближенных к космическим. В процессе исследования лед, состоящий из угарного газа и ацетальдегида, подвергался воздействию электронов в среде глубокого вакуума при температуре жидкого гелия.

Анализ продуктов реакции, проведенный с помощью масс-спектрометрии, показал, что полученные вещества могут быть фундаментом для дальнейших астрономических исследований.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

