Путешествия по галактикам: человечество сможет освоить космос не раньше чем через 500 лет

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Освоение Млечного Пути и соседних галактик станет возможным лишь через несколько столетий и потребует радикально новых технологий и источников энергии. Георгий Успенский, ветеран ЦНИИмаш и участник запуска первого искусственного спутника Земли, считает, что нынешний уровень развития космонавтики не позволяет даже приблизиться к таким масштабным космическим экспедициям.

Фото: NASA is licensed under public domain

По его мнению, для полётов к звёздам и путешествий по Галактике человечеству предстоит разработать принципиально иные энергетические системы, новые виды связи и навигации, а также усовершенствовать технологии, обеспечивающие безопасность экипажей в условиях глубокого космоса. Современные технологии не способны справиться с этими задачами, и для их решения потребуется время, а также значительные научные прорывы.

Одним из возможных направлений развития, по словам учёного, может стать так называемая гравитационная космонавтика. Это направление предполагает, что вначале человечество сконцентрируется на полном освоении Солнечной системы, а затем перейдёт к межзвёздным перелётам. Лишь после этого станет возможным более широкое исследование Млечного Пути и других галактик. Однако такие амбициозные задачи, по мнению Успенского, будут решаться в течение следующих 200-500 лет.

Учёный также подчёркивает, что расширение человеческого присутствия за пределы Солнечной системы станет необходимым шагом для увеличения жизненного пространства. Этот технологический скачок будет сопоставим с историческим значением запуска первого спутника Земли в 1957 году. Это откроет перед человечеством новые горизонты, включая возможность добычи ресурсов с космических объектов, что приведёт к кардинальным изменениям в будущем освоении космоса.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. В Млечном Пути находится от 100 до 400 миллиардов звёзд

