Колонизация Марса откладывается: необходимые технологии появятся только в следующем веке

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Современный уровень технологического развития пока не позволяет приступить к колонизации Марса в обозримом будущем. По мнению Георгия Успенского, ветерана ЦНИИмаш и участника запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году, освоение Красной планеты станет возможным не ранее следующего столетия. Учёный считает, что для этого необходимы кардинальные научные прорывы, которые пока лишь в стадии разработки.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Успенский подчёркивает, что затраты на марсианские проекты будут значительно выше, чем на лунные программы. По его оценкам, освоение Марса потребует гораздо больше ресурсов и технологий, и реализация таких проектов станет реальностью только в начале следующего века.

Кроме того, учёный отметил, что процесс колонизации Марса окажется более сложным и долгим, чем освоение Луны. Марс не только значительно удалён от Земли, но и имеет атмосферу, что требует более сложной инфраструктуры и специальных решений. Для успешного освоения Красной планеты потребуются не только сверхмощные носители и прочные посадочные аппараты, но и подготовка к длительным полётам в космосе.

Успенский также указал на необходимость разработки надёжных систем защиты космонавтов от космической радиации. Длительные полёты за пределы земной магнитосферы создают серьёзные риски для здоровья экипажа. На данный момент проблема защиты от космического излучения остаётся нерешённой и является одним из главных препятствий на пути к успешной колонизации Марса.

Уточнения

Терраформирова́ние — целенаправленное изменение климатических условий, атмосферы, температуры, топографии или экологии планеты, спутника или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений



Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

