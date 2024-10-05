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В Великом Новгороде обнаружен уникальный клад, раскрывающий тайны христианизации Руси

4:22
Наука

Российские археологи сделали важное открытие в Великом Новгороде, которое проливает свет на процесс распространения христианства на Руси. Директор Института археологии РАН, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров, подчеркнул значимость находки для понимания культурных и религиозных изменений в древнерусском обществе.

В Великом Новгороде обнаружен уникальный клад, раскрывающий тайны христианизации Руси
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Раскопки проходили на Софийской стороне Новгорода, в районе улицы Воздвиженской, где велось строительство жилого дома. Археологи работали в июле-сентябре текущего года, и неожиданным результатом стало обнаружение клада в яме, вырытой в материковой глине. Этот клад, получивший название Воздвиженский по месту находки, датируется второй половиной 970-х годов.

В составе клада — около 1,8 тысячи серебряных монет, многие из которых сохранились лишь частично, и более 80 серебряных украшений. Общая масса находки составляет приблизительно 3 килограмма. Среди наиболее значимых артефактов выделяется серебряный крест с расширяющимися концами, украшенными тремя дисками. Подобные кресты, относящиеся к скандинавской группе, являются одними из старейших предметов христианского культа на Руси. Они были распространены как в Скандинавии, так и на Руси с конца X века и использовались на территории Древней Руси вплоть до XII века.

Большую часть монетного комплекса составляют куфические дирхамы, отчеканенные на монетных дворах Ближнего Востока и Центральной Азии. В кладе также обнаружены редкие экземпляры: сасанидская драхма правления Хосрова II (591-628), германский денарий императора Оттона I (936-973) и византийские милиарисии.

Макаров отметил, что находка демонстрирует разнообразие культурных и торговых связей Новгорода. Среди монетного материала встречаются арабские, западноевропейские и византийские экземпляры, что свидетельствует о значительной роли Новгорода как важного экономического и культурного центра. По его словам, ни один из ранее найденных новгородских кладов того времени не мог сравниться с Воздвиженским по своему объему, что указывает на высокое благосостояние города в тот период.

Особое внимание ученых привлек найденный крест скандинавского типа, который, по мнению Макарова, отражает проникновение христианских символов в культуру Новгорода задолго до официального принятия христианства на Руси. Это свидетельствует о том, что в Новгороде уже в X веке существовали люди, знакомые с христианской верой.

Заместитель директора Института археологии и руководитель новгородской экспедиции Петр Гайдуков оценил материальную ценность клада. Найденные монеты, по его словам, эквивалентны 60 древнерусским гривнам. На такую сумму в то время можно было бы приобрести около 100-120 коров. Гайдуков предположил, что клад мог принадлежать зажиточному новгородцу, который, возможно, погиб в период междоусобиц, так и не успев вернуть свои сокровища.

О художественной ценности найденных украшений рассказала старший научный сотрудник Института археологии Ирина Зайцева, назвав их ювелирными шедеврами.

Макаров подчеркнул, что впереди долгая и кропотливая работа по изучению клада. Исследования будут вестись по нескольким направлениям, включая анализ технологий изготовления артефактов. Для этого планируется использовать современное оборудование, доступное в Центре коллективного пользования, который позволяет детально изучать состав металлов и особенности производства. В перспективе также предполагается сотрудничество с Курчатовским институтом, который достиг успехов в изучении древних технологий изготовления украшений.

Макаров выразил уверенность, что эта находка станет стимулом для разработки новых исследований по ранней истории Руси и поможет глубже понять процессы, происходившие в этот период.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Некоторые исследователи считают археологию источниковедческой дисциплиной, которая по методологической природе схожа с криминалистикой.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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