Поселения на Луне будут строить уже в этом столетии — учёный

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Учёный Георгий Успенский сообщил агентству РИА Новости, что современные технологии позволяют строить поселения на Луне. По его словам, работы начнутся уже в этом столетии.

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Георгий Успенский уточнил, что поселения станут возводить в сороковых годах.

"Современные космические технологии позволяют начать строительство поселений на Луне. Темп работ определяется экономикой космических стран. Поселения начнут строить ориентировочно в сороковых годах XXI века. Завершат строительство и начнут штатную работу на Луне примерно в конце этого столетия", — предположил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Илон Маск рассказал о планах по колонизации Марса.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

