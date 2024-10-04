Поселения на Луне будут строить уже в этом столетии — учёный

Учёный Георгий Успенский сообщил агентству РИА Новости, что современные технологии позволяют строить поселения на Луне. По его словам, работы начнутся уже в этом столетии.
Георгий Успенский уточнил, что поселения станут возводить в сороковых годах.
"Современные космические технологии позволяют начать строительство поселений на Луне. Темп работ определяется экономикой космических стран. Поселения начнут строить ориентировочно в сороковых годах XXI века. Завершат строительство и начнут штатную работу на Луне примерно в конце этого столетия", — предположил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что Илон Маск рассказал о планах по колонизации Марса.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.