Похолодание и осадки ожидаются в Москве и области

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В предстоящие выходные в Москве и области ожидается похолодание и выпадение осадков.

Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22, CC BY-SA 4.0

В субботу в столице России пройдут небольшие дожди. Однако в Филях и Крылатском обойдётся без осадков. Днём температура воздуха прогреется до +10-12 градусов Цельсия. В южных районах города (Раменках, Даниловском и Марьино) будет на несколько градусов теплее.

Кроме того, известно, что в Московской области выпадение осадков продлится до середины следующей недели, а первые отрицательные температуры в регионе градусники покажут ближе к концу октября, пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на портал "Яндекс.Погода".

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

