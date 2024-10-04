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Взрывные кратеры в Сибири: как таяние льдов открывает подземные бомбы

1:51
Наука

Исследователи, наконец, предложили возможное объяснение загадочных гигантских кратеров, появившихся в Сибири. Эти кратеры достигают глубины до 50 метров и диаметра около 70 метров и, как полагают, образуются в результате взрывов, вызванных выбросом метана.

Взрывные кратеры в Сибири: как таяние льдов открывает подземные бомбы
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci, PDM

Согласно новой теории, под поверхностью вечной мерзлоты могут скрываться криопеги — древние резервуары солёной воды, которые находятся прямо над метановыми гидратами. Когда талая вода из-за таяния вечной мерзлоты проникает в эти соляные карманы, она повышает внутреннее давление, что приводит к образованию трещин в вечной мерзлоте.

Это ослабляет защитный слой, и метан, удерживаемый под давлением, взрывается, выбрасывая в атмосферу огромные объемы газа.

По мнению исследователей, эти взрывы происходят исключительно в Сибири из-за специфических геологических условий. Учёные также отмечают, что такие взрывы могут иметь значительное воздействие на климат, поскольку выбросы метана, являющегося мощным парниковым газом, могут усилить глобальное потепление.

Докторант Кембриджского университета и один из авторов исследования, Ана Моргадо, объясняет, что они обнаружили целую серию факторов, способствующих этим редким явлениям, а лабораторные эксперименты подтвердили возможность внезапного выброса метана под высоким давлением.

Хотя эти взрывы редки и могут происходить с интервалом в несколько десятилетий, их последствия могут оказать серьёзное влияние на климат. Новые данные, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, могут помочь учёным лучше понять сложные процессы в вечной мерзлоте и потенциальные угрозы, которые она несёт для окружающей среды.

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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