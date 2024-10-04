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Охота на темную материю: неожиданное открытие может изменить физику

2:22
Наука

Недавно ученые сделали захватывающее открытие, которое может привести нас ближе, чем когда-либо, к разгадке тайны темной материи. На Международной космической станции (МКС) проводятся эксперименты с использованием Альфа-магнитного спектрометра (AMS-02), и его последние данные показали нечто поразительное: обнаружение частиц антигелия, что само по себе крайне необычно.

Охота на темную материю: неожиданное открытие может изменить физику
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0

Ученые ожидали встретить такие частицы раз в несколько десятилетий, однако AMS-02 уже зафиксировал около 10 таких случаев с 2011 года.

Темная материя — одна из самых загадочных частей Вселенной, составляющая около 27% её массы. Она невидима и не взаимодействует напрямую с материей, с которой мы знакомы, но её гравитационные эффекты ощущаются повсюду. Тем не менее, до сих пор ученым не удавалось зафиксировать её напрямую.

Обнаружение антигелия может быть важным шагом в этом направлении. Одним из наиболее вероятных объяснений является распад вимпов (слабо взаимодействующих массивных частиц), которые давно считаются одним из лучших кандидатов на роль частиц темной материи.

Вимпы взаимодействуют с другими частицами Вселенной через гравитацию и слабые ядерные силы, что затрудняет их обнаружение. Однако, если теория распада вимпов верна, это открытие может подтвердить их существование.

Исследование, опубликованное в Журнале космологии и физики астрочастиц, указывает на то, что стандартные астрофизические механизмы не могут объяснить обнаружение антигелия в таких количествах. Если дальнейшие исследования подтвердят эти данные, это может стать крупнейшим прорывом в понимании темной материи за последние десятилетия.

Однако, ученые сохраняют осторожный оптимизм: результаты требуют дальнейшей проверки, и хотя обнаружение антигелия-3 уже впечатляет, присутствие антигелия-4 вызвало ещё больше вопросов, которые предстоит разрешить. Темная материя может оставаться одной из самых загадочных сил Вселенной, но каждое новое открытие приближает нас к ответам.

Уточнения

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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