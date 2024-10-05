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Тайны Луны раскрыты: как СССР первым сфотографировал невидимую сторону спутника

2:08
Наука

65 лет назад, 4 октября 1959 года, советская космическая станция "Луна-3" впервые в истории сфотографировала обратную сторону Луны, которую невозможно увидеть с Земли.

Тайны Луны раскрыты: как СССР первым сфотографировал невидимую сторону спутника
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Этот успех стал возможен благодаря выдающимся достижениям советских ученых и инженеров, которые преодолели множество технических трудностей и применили инновационные решения. Снимки, полученные "Луной-3", стали важной вехой в истории космических исследований и навсегда изменили наше представление о Луне.

"Луна-3" была запущена всего через два года после первого искусственного спутника Земли. Советские ученые уже имели за плечами успех миссий "Луна-1" и "Луна-2". Первая не достигла Луны, но открыла солнечный ветер, а вторая впервые доставила вымпелы СССР на поверхность Луны.

Однако задача "Луны-3" — сфотографировать невидимую сторону Луны — оказалась намного сложнее. Инженерам предстояло создать космическую камеру, которая могла бы работать автономно, управляться с Земли и передавать изображения по радиосигналу.

Фотокамера "Луны-3", разработанная на Красногорском механическом заводе, и система обработки пленки, созданная Научно-исследовательским кинофотоинститутом, стали технологическими чудесами того времени. Несмотря на все сложности, 17 фотографий Луны были успешно переданы на Землю с помощью комплекса "Енисей".

Эти снимки позволили астрономам увидеть горы и моря на невидимой стороне Луны, среди которых появились такие названия, как Море Москвы.

Советский успех стал ключевым событием в космической гонке, демонстрируя миру технологическое лидерство СССР в освоении космоса. Спустя годы, более совершенные аппараты продолжили исследование Луны, а программа "Луна" до сих пор остается одним из самых значимых достижений отечественной космонавтики.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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