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Как мозг создает главы из наших воспоминаний

2:09
Наука

Ученые из Колумбийского университета сделали важное открытие: значительная смена деятельности в течение дня вызывает серьезные изменения в работе мозга, воспринимая каждое событие как отдельную "главу". Это открытие было опубликовано в журнале Current Biology.

Как мозг создает главы из наших воспоминаний
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

В рамках исследования участникам предлагалось прослушать 16 коротких аудиозаписей, каждая из которых длилась 3-4 минуты. Эти рассказы разворачивались в разных местах, таких как ресторан, аэропорт или лекционная аудитория, и затрагивали четыре различные социальные ситуации: расставание, предложение руки и сердца, деловая сделка и милая встреча.

Во время прослушивания этих историй активность мозга испытуемых отслеживалась с помощью МРТ.

Выяснилось, что наш мозг разделяет переживания на отдельные события в зависимости от личных интересов и прошлого опыта. Например, когда люди слушали историю о предложении руки и сердца в ресторане, префронтальная кора мозга разделяла события на этапы, фокусируясь на ожидании самого предложения. Эти переживания активировали связанные с ними воспоминания.

Затем исследователи провели еще один эксперимент: они попросили участников сосредоточиться не на эмоциях, а на конкретных действиях, таких как прибытие в ресторан, заказ блюд и ожидание подачи пищи. Мозг структурировал события по-другому, реагируя на каждую отдельную задачу.

Этот эксперимент показал, что префронтальная кора мозга активно формирует наше восприятие истории, не просто реагируя на внешние сигналы, а выделяя ключевые моменты в зависимости от контекста. Например, при прослушивании истории о расставании в аэропорту люди мысленно разделяли такие этапы, как прохождение контроля и подготовку к посадке.

Исследователи считают, что их открытие поможет лучше понять, как работает человеческое мышление, и как мозг структурирует наш жизненный опыт.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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