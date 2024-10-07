Погребальная камера дочери правителя Египта обнаружена археологами

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Совместная археологическая миссия Египта и Германии обнаружила погребальную камеру женщины по имени Иди, единственной дочери правителя Асьюта, Джефаи-Хапи, который жил во времена фараона Сенусерта I (1961-1915 гг. до н. э.).

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

Внутри камеры, возраст которой составляет около 3900 лет, были найдены два гроба — внешний длиной 2,62 метра и внутренний длиной 2,30 метра — украшенные текстами, описывающими путешествие в загробный мир. Внешний и внутренний гробы, сохранившиеся в хорошем состоянии, свидетельствуют о высоком мастерстве египетских ремесленников.

Раскопки проводились в рамках работ по очистке гробницы, организованных университетами Сохага и Берлина. По словам Мохамеда Исмаила Халеда, генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта, камера Иди находилась на глубине около 15,25 метра. Помимо гробов, были обнаружены крышка внутреннего гроба, ящик с канопа-кувшинами и несколько деревянных фигурок, служивших для хранения внутренних органов покойной.

Предварительные исследования показали, что Иди не дожила до 40 лет и страдала врожденным дефектом стопы. Несмотря на то, что грабители разграбили гробницу в древности, украли значительную часть погребальных принадлежностей и осквернили тело Иди, найденные предметы дают ценную информацию о ритуалах захоронения и социальном статусе дочери влиятельного правителя.

Уточнения

Погребальная камера или погребальная комната — часть погребального сооружения, куда непосредственно помещается гроб, саркофаг, погребальный сосуд с прахом или само тело усопшего.



Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmi]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

