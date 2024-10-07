Учёные смогли создать авиакеросин из остатков кукурузы

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали технологию производства авиационного топлива из отходов сельского хозяйства, в частности — остатков кукурузы (листья, стебли, початки).

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Главным компонентом отходов является лигнин, из которого можно получать углеводороды, необходимые для изготовления авиационного керосина. В данном случае ученые использовали "технический лигнин", самую дешевую форму этого вещества, которая не требует предварительной обработки, что делает производство более экономичным. Исследователям удалось реализовать процесс "одновременной деполимеризации и гидродеоксигенации", в результате которого кислород удаляется из лигнина, образуя углеводороды.

Новое топливо полностью совместимо с существующими авиационными двигателями, что привлекает внимание авиакомпаний, стремящихся к снижению углеродного следа и переходу на более экологичные виды топлива.

Уточнения

Авиационный керосин — это авиационное смесевое углеводородное топливо, изготавливаемое на основе лигроино-керосиновой фракции нефти, с добавлением комплекса различных присадок.



Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

