Учёные выявили бактерии, поедающие пластиковые отходы

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Северо-Западного университета сделали важное открытие: бактерии семейства Comamonadacae способны расщеплять и перерабатывать пластик.

Фото: commons.wikimedia.org by Deeneris, CC BY-SA 4.0

Они обнаружили, что Comamonas testosteroni сначала измельчает пластиковые отходы, превращая их в нанопластик. Далее микроорганизмы выделяют особый фермент, разрушающий пластик на более мелкие составляющие. В конечном итоге бактерии используют углеродные кольца, входящие в состав пластика, как источник пищи.

Исследования проводились на полиэтилентерефталате (ПЭТ) — одном из наиболее распространенных видов пластика, из которого производятся бутылки и пакеты. Ученые наблюдали, как поверхность пластика изменяется под воздействием бактерий, и выделили фермент, ответственный за его разложение. Эксперименты подтвердили его решающую роль: бактерии, не имеющие этого фермента, не могли разрушать пластик.

ПЭТ составляет значительную долю пластиковых отходов, и его разложение с помощью бактерий Comamonas testosteroni может стать экологически безопасным методом переработки и очистки водоемов.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.



Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

