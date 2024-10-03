"Вояджер-2" начал отключать приборы, чтобы продержаться пятилетку

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На выходных НАСА отключило один из пяти активных научных инструментов на космическом корабле "Вояджер-2". Поскольку ток зонда, которому сейчас 47 лет, подходит к концу, плазменный датчик, скорее всего, не нужен, заявили в NASA Jet Propulsion Laboratory. Эта мера призвана гарантировать, что оставшиеся четыре прибора на "Вояджере-2" смогут работать еще на несколько лет.

Фото: https://www.kdlg.org/2013-09-12/see-ya-voyager-probe-has-finally-entered-interstellar-space by NASA is licensed under commons.wikimedia.org

Зонды "Вояджер" были запущены в космос в 1977 году, они до сих пор предоставляют уникальные данные и уже летают в межзвездном пространстве. Однако сейчас возраст дает о себе знать: НАСА несколько раз приходилось искать творческие решения дефектов стареющего бортового компьютера или маневрирующих сопел.

Более серьезной проблемой является энергоснабжение двух ветеранов космоса: они получают энергию от термоэлектрического радиоизотопного генератора (РТГ), чей крошечный запас плутония подходит к концу: он теряет около четырех ватт электроэнергии в год.

В 2019 году НАСА ввело на зондах программу радикальной экономии, в рамках которой были отключены все второстепенные системы и большая часть отопления. В апреле 2023 года НАСА также отключило систему безопасности от колебаний напряжения, чтобы иметь возможность использовать ее небольшой запас мощности.

Несмотря на эти меры, "Вояджер-2" достиг критической точки: электропитания уже не хватает для пяти научных инструментов, которые все еще работают. Поэтому НАСА было вынуждено закрыть один из них, чтобы остальные могли продолжать функционировать.

"Мы работаем над тем, чтобы отложить это как можно дольше", — заявили представители миссии в Лаборатории реактивного движения НАСА (Jet Propulsion Laboratory, JPL).

Выбор пал на детектор плазмы Plasma Science Instrument (PLS). 26 сентября 2024 года наземная команда отправила приказ отключить этот измерительный прибор на "Вояджер-2", находящийся на расстоянии порядка 20,5 миллиардов километров — расстояние, на преодоление которого даже радиоволнам, передаваемым со скоростью света, требуется 19 часов. Примерно через полтора дня пришло подтверждение, что космический корабль выполнил команду: сейчас активны только четыре измерительных прибора.

Тем не менее, как подчеркивают в НАСА, это вряд ли ограничивает научную работу "Вояджера-2". Микроволновый сканирующий радиометр-поляриметр (МСРП) (Polarimetric Scanning Radiometer, PSR) изначально предназначался в первую очередь для измерения частиц солнечного ветра. Таким образом, он состоит из трех измерительных воронок, ориентированных по направлению к солнцу, и четвертой собирающей воронки, расположенной под прямым углом к ​​нему.

"В 2018 году этот инструмент сыграл решающую роль в демонстрации выхода "Вояджера-2" за пределы гелиосферы", — заявили в НАСА. Внезапное уменьшение солнечного ветра указывало на переход в межзвездное пространство.

Но когда мы достигаем межзвездного пространства, направление потоков плазмы меняется, частицы движутся к Солнцу, а не от него. Три измерительные воронки, направленные к солнцу, направлены в неправильном направлении и не работают. Четвертая воронка также расположена неудачно: она давала полезные данные только раз в три месяца, когда "Вояджер-2" временно совершил один оборот.

"Вояджер-2", как и зонд "Вояджер-1", теперь имеет четыре активных инструмента: датчик космических лучей, магнитометр, детектор заряженных частиц низкой энергии и подсистему плазменных волн (Plasma Wave Subsystem, PWS), которая использует две длинные антенны V-образной формы для измерения плотности электронов в окружающем пространстве. Кроме того, зонды "Вояджер" могут продолжать обнаруживать плазменные потоки и турбулентность, подчеркивают в НАСА.

Ожидается, что благодаря мерам по энергосбережению два зонда "Вояджер" будут собирать научные данные как минимум до 2030-х годов. По предыдущим оценкам этот срок заканчивался на 2025 году.

Уточнения

«Во́яджер-2» (англ. Voyager 2) — действующий космический зонд, запущенный НАСА 20 августа 1977 года в рамках программы «Вояджер» для исследований дальних планет Солнечной системы.



Лаборатория реактивного движения (ЛРД; англ. Jet Propulsion Laboratory или JPL) — научно-исследовательский центр НАСА, расположенный рядом с городами Пасадина и Ла-Каньяда-Флинтридж около Лос-Анджелеса в США.



Гелиосфе́ра — область околосолнечного пространства, в которой плазма солнечного ветра движется относительно Солнца со сверхзвуковой скоростью.



Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

