Ученые опровергли обнаружение мегаструктур внеземных цивилизаций в Млечном Пути

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Ученые из Лестерского университета (Великобритания) опровергли сообщения астрономов о якобы обнаруженных в Млечном Пути мегаструктурах технологически развитых внеземных цивилизаций — так называемых "сферах Дайсона". Исследование представлено на портале arXiv, где публикуются научные материалы без рецензирования.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

Сфера Дайсона — это гипотетическая конструкция, способная окружить звезду и напрямую использовать её энергию. Эту идею впервые предложил физик Фримен Дайсон в 1960 году.

Летом 2024 года международная научная группа объявила о возможном обнаружении в Млечном Пути не менее семи звезд, окруженных подобными мегаструктурами. Предположение было основано на странных инфракрасных сигналах, исходящих от этих светил.

Однако астрофизик Эндрю Блейн из Лестерского университета усомнился в данной гипотезе и предложил альтернативное объяснение. По его мнению, астрономов ввело в заблуждение фоновое излучение пыльных галактик, которые ярко светятся в инфракрасном диапазоне. Эти галактики плохо видны в оптическом диапазоне из-за плотных облаков пыли, однако их инфракрасный свет проходит сквозь пылевые оболочки.

Если подобная галактика случайно оказывается на одной линии со звездой, за которой наблюдают астрономы, её излучение может создать сигнал, напоминающий сигнатуру сферы Дайсона.

Блейн подчеркнул, что хотя не исключает возможности существования инопланетных мегаструктур, ученым не следует интерпретировать данные наблюдений с целью создания сенсаций и спекуляций.