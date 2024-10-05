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Обоняние — ключ к разгадке гибели мамонтов: что говорят учёные

1:33
Наука

Научное сообщество обсуждает новую гипотезу о причинах исчезновения мамонтов. Исследователи из России, Израиля и Италии предположили, что эти древние гиганты могли исчезнуть из-за потери обоняния, что, возможно, было связано с аллергией.

Обоняние — ключ к разгадке гибели мамонтов: что говорят учёные
Фото: Flickr by Thomas Quine, CC BY 2.0

Профессор Андрей Журавлёв, представляющий кафедру биоэволюции биологического факультета МГУ, прокомментировал эту теорию в интервью Life. ru, назвав её правдоподобной.

Гипотеза основана на анализе генома индийских слонов, современных родственников мамонтов. Генетическое исследование выявило изменения в генах, связанных с обонянием. Особое внимание привлекла последняя популяция мамонтов, обитавшая на острове Врангеля, у которой практически не было способности различать запахи.

Профессор Журавлёв отметил, что обоняние играет ключевую роль в выживании животных. Без него мамонты испытывали серьезные проблемы с поиском пищи и размножением. Однако ученый подчеркнул, что прямая связь между аллергией и генетическими изменениями не очевидна, и эти факторы могут не быть взаимосвязанными.

Также эксперт напомнил о значении феромонов — химических сигналов, которые вырабатываются организмами и служат для коммуникации и поиска партнёров. Утрата способности воспринимать феромоны могла оказаться фатальной для популяции мамонтов, нарушив важные механизмы их жизнедеятельности.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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