Новые данные: развитые цивилизации могут погубить себя за 10 веков

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Технологически развитая цивилизация с экспоненциальным ростом потребления энергии может быстро погубить себя и свою планету из-за климатической катастрофы. К такому выводу пришли астрофизики из Флоридского технологического института (США) и Римского университета Тор Вергата (Италия).

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Исследование было опубликовано на портале arXiv, который содержит научные материалы, не прошедшие рецензирование.

Основой для этих выводов послужило цифровое моделирование развития внеземных обществ, которые переживают технологический рост и увеличение потребления энергии. Исследование вдохновлено историей использования энергии на Земле: с XIX века человечество потребляет ее с геометрической прогрессией. В 2023 году мировое энергопотребление достигло около 180 тысяч тераватт-часов — примерно столько же, сколько поступает от Солнца на Землю в любой момент времени.

Модель показывает, что развитая инопланетная цивилизация может уничтожить свою планету менее чем за 1000 лет из-за изменения климата, даже если она использует только возобновляемую энергию. Расчеты основаны на втором законе термодинамики, согласно которому при любой работе с энергией часть ее неизбежно уходит в окружающую среду.

Со временем эта утечка энергии нагревает планету.

Скопившаяся энергия из различных источников может привести к перегреву планеты до такой степени, что она станет непригодной для жизни. Если не ограничить уровень потребления энергии, такой критический уровень изменения климата может наступить менее чем за 10 веков с начала развития технологий, отмечают ученые.

Однако исследователи видят способы избежать катастрофы: например, если вырабатывать энергию вне пределов планеты или просто остановить технологический прогресс. Тогда гипотетические инопланетные цивилизации могли бы просуществовать до миллиарда лет.