Технологически развитая цивилизация с экспоненциальным ростом потребления энергии может быстро погубить себя и свою планету из-за климатической катастрофы. К такому выводу пришли астрофизики из Флоридского технологического института (США) и Римского университета Тор Вергата (Италия).
Исследование было опубликовано на портале arXiv, который содержит научные материалы, не прошедшие рецензирование.
Основой для этих выводов послужило цифровое моделирование развития внеземных обществ, которые переживают технологический рост и увеличение потребления энергии. Исследование вдохновлено историей использования энергии на Земле: с XIX века человечество потребляет ее с геометрической прогрессией. В 2023 году мировое энергопотребление достигло около 180 тысяч тераватт-часов — примерно столько же, сколько поступает от Солнца на Землю в любой момент времени.
Модель показывает, что развитая инопланетная цивилизация может уничтожить свою планету менее чем за 1000 лет из-за изменения климата, даже если она использует только возобновляемую энергию. Расчеты основаны на втором законе термодинамики, согласно которому при любой работе с энергией часть ее неизбежно уходит в окружающую среду.
Со временем эта утечка энергии нагревает планету.
Скопившаяся энергия из различных источников может привести к перегреву планеты до такой степени, что она станет непригодной для жизни. Если не ограничить уровень потребления энергии, такой критический уровень изменения климата может наступить менее чем за 10 веков с начала развития технологий, отмечают ученые.
Однако исследователи видят способы избежать катастрофы: например, если вырабатывать энергию вне пределов планеты или просто остановить технологический прогресс. Тогда гипотетические инопланетные цивилизации могли бы просуществовать до миллиарда лет.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.