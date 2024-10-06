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ИИ прокладывает путь к памятникам древности в пустыне Руб-эль-Хали

1:21
Наука

Археологи из Университета Халифа в Абу-Даби используют искусственный интеллект и спутниковые снимки для поиска археологических памятников в пустыне Руб-эль-Хали площадью 650 000 кв. км.

ИИ прокладывает путь к памятникам древности в пустыне Руб-эль-Хали
Фото: commons.wikimedia.org by yeowatzup, CC BY 2.0

Метод сочетает спутниковые данные с радаром с синтезированной апертурой (SAR) для анализа подповерхностных объектов.

В основе исследования лежит обученный алгоритм машинного обучения, способный идентифицировать археологические объекты даже под песчаными дюнами. При этом точность технологии составляет до 50 см, а 3D-модели дают представление о структуре объектов. Для проверки данных группа использует георадар на местности, воспроизводящий спутниковые измерения.

Проект уже позволил обнаружить новые археологические области, которые будут исследоваться в сотрудничестве с организацией Dubai Culture, занимающейся культурным наследием.

Этот подход, объединяющий ИИ и SAR, является новым для археологии и может открыть перспективы для исследований в труднодоступных районах. Хотя технология обещает революцию, некоторые эксперты призывают к осторожности в ее использовании, отмечая важность "тренированного археологического глаза".

Уточнения

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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