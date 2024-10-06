ИИ прокладывает путь к памятникам древности в пустыне Руб-эль-Хали

Археологи из Университета Халифа в Абу-Даби используют искусственный интеллект и спутниковые снимки для поиска археологических памятников в пустыне Руб-эль-Хали площадью 650 000 кв. км.
Метод сочетает спутниковые данные с радаром с синтезированной апертурой (SAR) для анализа подповерхностных объектов.
В основе исследования лежит обученный алгоритм машинного обучения, способный идентифицировать археологические объекты даже под песчаными дюнами. При этом точность технологии составляет до 50 см, а 3D-модели дают представление о структуре объектов. Для проверки данных группа использует георадар на местности, воспроизводящий спутниковые измерения.
Проект уже позволил обнаружить новые археологические области, которые будут исследоваться в сотрудничестве с организацией Dubai Culture, занимающейся культурным наследием.
Этот подход, объединяющий ИИ и SAR, является новым для археологии и может открыть перспективы для исследований в труднодоступных районах. Хотя технология обещает революцию, некоторые эксперты призывают к осторожности в ее использовании, отмечая важность "тренированного археологического глаза".
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