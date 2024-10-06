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Климатологи предвидят тревожный рост температуры к 2100 году

1:24
Наука

Канадские исследователи из Университета Ватерлоо провели опрос экспертов по климату и обнаружили, что подавляющее большинство прогнозируют повышение глобальной температуры к концу XXI века значительно выше целей Парижского соглашения.

Климатологи предвидят тревожный рост температуры к 2100 году
Фото: Freepik by master1305, PDM

По данным исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, 86% опрошенных ученых ожидают, что потепление превысит два градуса Цельсия к 2100 году, а медианная оценка составляет 2,7 градуса. Такой рост температуры может оказаться катастрофичным для планеты, особенно для ее растительности. Однако, по мнению ученых, есть шанс достичь целевых показателей по снижению выбросов CO2 во второй половине века.

В исследовании участвовали 211 экспертов, которые обсуждали не только температурные прогнозы, но и возможности технологий по удалению углекислого газа из атмосферы. Существующие механизмы позволяют удалять до пяти гигатонн CO2 в год к 2050 году, что близко к нижнему пределу, необходимому для достижения климатических целей. Особое внимание авторы уделили "предвзятости восприятия" — феномену, при котором ученые считают свои прогнозы соответствующими мнению большинства.

Уточнения

Климатоло́гия — наука, раздел метеорологии, изучающая климат — совокупность погодных характеристик за многолетний период, свойственных определённому месту или Земному шару в целом.

Температу́ра (от лат. temperatura — надлежащее смешение, нормальное состояние) — скалярная физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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