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Учёные разоблачили миф об экологичности электромобилей

1:05
Наука

Ученые из Университета Турку, Финляндия, выявили, что владельцы электромобилей оставляют больший углеродный след, чем водители бензиновых или дизельных авто.

Учёные разоблачили миф об экологичности электромобилей
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, CC BY-SA 4.0

Исследование, опубликованное в журнале PLOS CLIMATE, основывалось на опросе почти 4000 финнов об их образе жизни, привычках и использовании транспорта.

Оказалось, что водители автомобилей с двигателем внутреннего сгорания производят в среднем 8,05 тонны углекислого газа или эквивалентных парниковых газов в год, а владельцы электромобилей — 8,66 тонны. Исследователи объясняют это тем, что владельцы электромобилей обычно ведут более активный образ жизни: часто путешествуют, совершают покупки и имеют высокие доходы, что приводит к более высоким выбросам CO2.

Таким образом, несмотря на преимущества электромобилей, их владельцы оставляют значительный углеродный след, сопоставимый или даже превышающий след традиционных автомобилей.

Уточнения

Углеро́дный след (англ. carbon footprint) — совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом.

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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