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Компания Google нацелилась на энергию АЭС для развития ИИ

1:16
Наука

IT-гигант Google рассматривает использование энергии атомных электростанций (АЭС) для реализации проектов в области искусственного интеллекта (ИИ) и снижения выбросов углекислого газа.

Компания Google нацелилась на энергию АЭС для развития ИИ
Фото: flickr.com by Peretzp, CC BY-SA 3.0

Как сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи в интервью Nikkei Asia, технологии ИИ требуют огромного количества энергии.

Поскольку цель Google — достичь нулевых выбросов CO2 к 2030 году, компания ищет углеродно-нейтральные источники энергии. В частности, Google изучает возможность прямых закупок электроэнергии с АЭС для обеспечения питания своих центров обработки данных и рассматривает дополнительные инвестиции в солнечную энергетику и малые модульные ядерные реакторы.

Точных сроков и поставщиков закупок Пичаи не назвал, но предполагается, что речь идет о снабжении американских дата-центров компании. В то же время, ведущие IT-компании уже начали переход на атомную энергетику: Amazon в марте 2024 года приняла решение использовать энергию АЭС, а Microsoft в сентябре сообщила о закупках электричества с Three Mile Island в Пенсильвании.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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