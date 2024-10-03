Такого не было с 2017 года: на Солнце произошла мощная вспышка

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На Солнце зафиксирована мощная вспышка, о чем сообщил Сергей Богачев, глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Событие, зарегистрированное около 15:00 по московскому времени, стало самой сильной вспышкой на Солнце с 2017 года и получило балл X9.1. В последний раз более мощный взрыв (X9.3) наблюдался 6 сентября 2017 года. Вспышка произошла в центре солнечного диска, на линии Солнце — Земля.

Уже завтра ожидаются магнитные бури 3-4 уровня, вызванные взрывом X7.1, произошедшим чуть более суток назад в той же области. Если будет подтвержден выброс плазмы от нынешней вспышки, то общая продолжительность магнитных бурь может продлиться несколько суток, сообщает РИА Новости.

Пока сведений о выбросе плазмы в сторону Земли нет, однако ученые надеются, что вчерашний взрыв опустошил запасы плотного вещества в этой зоне, и новому выбросу просто нечего будет достигать космоса. Тем не менее, высока вероятность и негативных сценариев, а точная информация о последствиях вспышки появится ближе к концу суток.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.



Вспышка — кратковременное яркое излучение.

